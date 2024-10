Incidente sulla SS106 nella notte: due auto coinvolte – FOTO

La strada è sempre quella maledetta SS106.

L’ultimo incidente è avvenuto nella tarda notte di ieri sera, intorno alle 4:00, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul luogo dell’impatto, per soccorrere i passeggeri feriti.

Due le auto coinvolte, una panda Fiat rossa ed una Bmw bianca. I passeggeri della Bmw (probabilmente due) non sono in pericolo di vita. Non si conoscono, al momento, le condizioni di salute del conducente della Panda.

Sul posto oltre agli uomini della Polizia di Stato presenti anche due carroattrezzi.

Da ricostruire ancora la dinamica dell’incidente avvenuto esattamente all’altezza dei controlli elettronici di velocità posizionati lungo il rettilineo intorno al km 15 dopo Bocale.

Il traffico è rimasto fortemente rallentato fino alle prime luci dell’alba.