Auto si ribalta e finisce in una scarpata. Uomo trasferito d’urgenza al GOM – FOTO

Per cause ancora in accertamento, questa mattina, intorno alle ore 8:30, un’autovettura ha sfondato il muro di cinta della strada principale ed è precipitata all’interno di una scarpata di circa 10 metri, in contrada Favaco a Stignano.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno ha soccorso il conducente rimasto incastrato all’interno dell’auto.

L’uomo, 84enne, è stato trasportato d’urgenza attraverso l’elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria ma dalle prime informazioni non sembra versi in condizioni critiche e non ha riportato gravi traumi.