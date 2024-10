‘Incontri’, la festa del volontariato a Reggio 

Si terrà domenica 9 dicembre, a partire dalle ore 17:00 nel suggestivo scenario offerto dal Palazzo Miramare, la Festa del Volontariato reggino.

INCONTRI è il titolo e il filo conduttore della manifestazione, organizzata e promossa dal Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari insieme a diverse associazioni cittadine e finalizzata a costruire e animare spazi di incontro tra il volontariato, la cittadinanza e la società civile. Un’occasione per promuovere in modo corale valori di gratuità, responsabilità sociale e solidarietà, per creare occasioni di partecipazione e confronto, per facilitare lo sviluppo di relazioni fiduciarie.

Il programma della festa prevede due momenti distinti ma interrelati.

Dopo un breve momento inaugurale, alle 17:30 nel salone degli Specchi andrà in scena “RIFLESSI IN-VOLONTARI”, una breve performance teatrale nata da un impegnativo e appassionato percorso laboratoriale che ha coinvolto in prima persona i volontari sotto la guida e la regia di Gaetano Tramontana di SpazioTeatro. Un racconto sul fare volontariato che vuole gettare luce non solo sugli aspetti valoriali e motivazionali coinvolti, ma anche sulle difficoltà che il confronto sincero con i propri limiti e con le altre umanità inevitabilmente pone a ogni individuo, volontario o meno. Difficoltà che possono essere superate attingendo proprio alla ricchezza contenuta in ogni relazione; la stessa che il volontariato, in ogni sua forma e declinazione, costantemente celebra e promuove.

A seguire, nella Saletta Degustazione, i volontari delle diciassette associazioni curatrici della festa animeranno “SAPORI IN CONTROTEMPO”, uno spazio fisico e simbolico in cui ogni associazione avrà modo di incontrare i visitatori e di raccontarsi loro attraverso un insolito percorso di degustazione dolciaria. Un crocevia di sapori e profumi, di incontri e di storie.

“Il nostro auspicio” – spiega Ignazio Giuseppe Bognoni, presidente del CSV – “è quello di offrire ai cittadini presenti la possibilità di assaporare, grazie alla narrazione delle diverse esperienze di impegno solidale, i molteplici gusti che il volontariato può dare alle nostre esistenze, rendendole davvero speciali”.

Durante la festa sarà anche attivo un Infopoint per offrire informazioni ai cittadini circa i servizi gratuiti offerti dal CSV e circa le opportunità di coinvolgimento nel volontariato.

L’ingresso e la partecipazione alle attività della Festa sono gratuiti e aperti a tutti.

Insieme al CSV, le associazioni promotrici della festa sono: ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale, ACCADEMIA KRONOS CALABRIA, AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma sez. “A. Neri”, AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN, CENTRO ANTIVIOLENZA MARGHERITA, CE.RE.SO. – CENTRO REGGINO DI SOLIDARIETÀ, CLUB UNESCO RE ITALO, FIADDA – Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle Persone Audiolese, INHOLTRE, ISTITUTO PER LA FAMIGLIA, LA COMPAGNIA DELLE STELLE, LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, NEW DEAL LAB, NUOVA SOLIDARIETÀ, SAN CAMILLO ONLUS, SANDHI, TELEFONO AMICO.