Un'ultima giornata di Serie B ricca di colpi di scena: il Frosinone si ferma a due minuti dalla fine e il Parma di Ceravolo e Lucarelli torna in Serie A

Sorprendente ed imprevedibile come sempre il campionato di serie B. Un’ultima giornata incredibile e piena di colpi di scena, emozioni infinite e verdetti inaspettati.

Tutto lasciava pensare soprattutto in zona promozione, ad un successo del Frosinone sull’ormai tranquillo e senza obiettivi Foggia. Tre punti che avrebbero consentito alla compagine di Moreno Longo di conquistare la massima serie. Non è successo, una cocente delusione maturata a due minuti dalla conclusione con il pareggio dei rossoneri e la doccia ghiacciata per i tifosi presenti allo Stirpe, amareggiati e sorpresi per quanto accaduto.

Insieme a questo la concomitante vittoria del Parma sul campo dello Spezia. Il gol che ha spianato la strada del successo? Neanche a dirlo, del solito Fabio Ceravolo che per il secondo anno consecutivo vince la cadetteria e si regala un’altra promozione in serie A. Stagione non particolarmente fortunata per l’attaccante di Locri, falcidiato dagli infortuni, ma quasi sempre decisivo nel momento in cui è stato mandato in campo.

Record assoluto quello del Parma che, dopo il fallimento e la ripartenza dalla serie D, grazie a tre promozioni consecutive, torna in serie A. In questa incredibile scalata, il quarantunenne ex Reggina Alessandro Lucarelli. In squadra l’altro grande protagonista il reggino Barillà ed un altro ex, Roberto Insigne.