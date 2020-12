Indice Rt, l'elenco Regione per Regione. Calabria sotto l'1

L'epidemia da Covid-19 in Italia è in una "fase decrescente ma rallentata". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

Report ISS 14-20 dicembre

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, ha spiegato che l'Italia si trova in una fase di lieve incremento Rt. Basta pensare che al momento l'indice nazionale è a 0,90, contro lo 0,86 precedente e 0,82 di quindici giorni fa.

L'indice Rt Regione per Regione

Rt nazionale 0,90