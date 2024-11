Inizia il girone di ritorno. Vis dopodomani a Ragusa

Iniziare nel migliore dei modi l’anno nuovo per mantenersi nelle zone altissime della classifica. È questo l’obiettivo che la Vis Reggio Calabria persegue dopodomani pomeriggio (ore 18) al PalaPadua di Ragusa contro i locali di coach Di Gregorio. Quello ibleo, a dispetto della classifica, è un quintetto da prendere con le pinze. Sorrentino e compagni, infatti, sono reduci da tre vittorie negli ultimi quattro incontri e vantano all’attivo lo scalpo eccellente di Capo d’Orlando, piegato dopo un tempo supplementare nell’ultima gara del girone di andata. I bianco/amaranto di coach D’Arrigo questo lo sanno bene e affronteranno la partita consci delle insidie che l’impegno nasconde, memori di quanto accaduto all’esordio in campionato, quando dovettero sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sui mai domi siciliani.

La trasferta ragusana apre un mini ciclo ravvicinato di incontri che vedrà capitan Grasso e compagni impegnati ben tre volte in una settimana: mercoledì 14 si viaggerà nuovamente in Sicilia per il recupero contro l’Aurora Assicurazioni Patti (PalaSerranò ore 19.30) e domenica prossima, al PalaBotteghelle, spazio al derby di Calabria contro la New Team 2000 Crotone.

Un trittico da vivere tutto d’un fiato, pensando ad un impegno per volta. Magari con la speranza cammin facendo di recuperare Carnazza e Tramontana, entrambi ai box da settimane per problemi muscolari.

Arbitrerà la coppia sicula composta da Federico Andrea Castorina di Giarre e Luca Attard di Priolo Gargallo.