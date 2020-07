Sasha Sorgonà: 'Basta inquinamento. Mare di Reggio Calabria sia Bandiera Blu'

La musica (purtroppo) non cambia. Esattamente un anno fa, il 7 luglio del 2019, Sasha Sorgonà poneva l’attenzione relativamente all’inquinamento del mare sul territorio reggino. Un problema che si trascina da anni, in attesa di risoluzione.

“Non è accettabile per Reggio Calabria, in teoria città che dovrebbe puntare con forza sulla vocazione turistica balneare, che gran parte delle spiagge cittadine abbiano il divieto di balneazione. È come se reggini e turisti si trovassero di fronte ad un piatto succulento, ma senza poterlo addentare perché avvelenato”, le parole usate 365 giorni fa dal Presidente dei Giovani di ConfCommercio RC.