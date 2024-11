Instagram introduce una nuova funzionalità

Instagram ha introdotto un’interessante nuova funzionalità che sicuramente aiuterà gli utenti a migliorare l’esperienza d’uso: la possibilità agli utenti di salvare la bozza della foto e,duqnue, del post che stanno modificando per poter continuare con il lavoro di editing e poi di pubblicazione in un secondo momento.

In altri termini, gli utenti potranno effettuare tutte le modifiche ad una foto come ritaglio, effetti e tanto altro, ma se per qualche motivo dovranno interrompere la loro attività di editing, la foto modificata non andrà persa in quanto la bozza potrà essere salvata per consentire di tornare a lavorarci in un secondo momento.

Instagram, dunque, chiederà espressamente agli utenti se vogliono salvare la foto che stano editando o se intendono cancellare il lavoro fatto sino a quel momento. Una funzione che ricorda molto da vicino quella presente comunemente in molti programmi di grafica per PC.

Questa nuova funzionalità arriva per tutti dopo un lungo periodo di test. La possibilità di salvare le bozze delle foto era stata intravista, per la prima volta, lo scorso luglio ma solo adesso questa nuova funzionalità arriva per tutti gli iscritti alla piattaforma. Le bozze delle foto salvate saranno disponibili all’ interno di una libreria dedicata.

Adesso non ci resta che aspettare la prossima funzionalità: quella più richiesta al momento dagli utenti e, soprattutto, dai social media manager è la programmazione, cioè poter creare più post, programmandoli a cadenza giornaliera, o settimanale, nell’orario prestabilito, così da poter creare più post contemporaneamente.

Instagram esaudirà anche questo desiderio?