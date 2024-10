Instagram e WhatsApp down: problemi in tutta Italia

Tranquilli, non sta accadendo solamente a voi. Il down di Instagram e WhatsApp riguarda tutta Italia e non la vostra utenza telefonica.

Instagram e WhatsApp down in Italia

La piattaforma di messaggistica ed uno fra i social più utilizzati degli ultimi anni sono attualmente bloccati in tutta la penisola. Da Nord a Sud migliaia di utenti hanno provato di tutto per sbloccare la situazione, senza alcun successo. Da qui le circa 6 mila segnalazioni del down. Nonostante, adesso, siano in tanti a chiedersi le cause, nulla è stato ancora rilasciato.

Il blocco delle due app ha fatto pensare, inizialmente, ad un problema circoscritto e abbastanza soggettivo, ma così non è. Le segnalazioni più forti arrivano da Roma e Milano ma tantissime città da Cosenza a Reggio Calabria hanno problemi con le due applicazioni. C’è da sperare che il blocco non duri a lungo e tutto torni presto alla normalità.