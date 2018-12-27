Gaetano Gebbia ha iniziato a lavorare per la Viola Reggio Calabria nel l 1983, come assistente della prima squadra e come responsabile del settore giovanile. Dopo essere stato a supporto dei vari Gianfranco Benvenuti, Santi Puglisi, Tonino Zorzi e Carlo Recalcati, gli viene affidata la guida tecnica della squadra a partire dalla stagione 1996/97.

Il 17 dicembre è stata una giornata speciale in cui Reggio ha riabbracciato Tonino Zorzi, simbolo intramontabile del basket neroarancio. Il “paron” infatti è ritornato in città e con lui tanti ricordi, alcuni dei quali raccontati direttamente da coloro che sono stati i protagonisti di quelle gloriose stagioni.

Ha risposto ad alcune domande in esclusiva per CityNow Sport.

Quali gli obiettivi di Viola Inside?

“Uno degli allenatori più importanti a cui devo molto è Coach Tonino Zorzi. Questa è la prima iniziativa di Viola Inside che ha come mission di “ricordarsi di di non dimenticarsi”. Tutti devono sentirsi parte di questa grande famiglia, anche se oggi non ne fanno parte direttamente”.

Un messaggio per chi si avvicina al basket.