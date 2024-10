“Io amo Reggio” e le immagini sul tabellone. E’ partito Reggina-Potenza

Le prime novità balzano subito all’occhio. Al centro del campo la scritta “I love RC” ben in vista, un segno di appartenenza, identificativo, che la nuova società ha voluto e che verrà riproposto all’interno del rettangolo di gioco prima dell’inizio di ogni gara.

Poi il famoso tabellone, attivato in questi giorni e che non avrà solo una funzione grafica. Una apposita telecamera riprenderà tutto ciò che fa da cornice alla partita, immortala gli spettatori sugli spalti, si spera anche le immagini di un pubblico esultante dopo qualche gol della Reggina.

In attesa di Reggina-Potenza e con le squadre in campo per il riscaldamento, il primo bel colpo d’occhio.