Ad un passo dalla maturità, Alessia: ‘Il futuro ci attende. Saremo fieri di noi’

Alessia è una studentessa dell’Istituto R. Piria di Reggio Calabria che ha accettato di raccontare in che modo vivono i maturandi le conseguenze del Covid-19. Affrontare l’esame di Stato nel 2020 è una prova impegnativa che vedrà “scendere in campo” tantissimi italiani. Nonostante lo stravolgimento delle nostre vite, il Coronavirus non ha messo in pausa la voglia di futuro degli studenti.

“Ho sempre visto la maturità non come un punto d’arrivo bensì come un punto di partenza, proprio perché è da qui che inizierà un nuovo percorso, che sia di lavoro o universitario. La maturità rappresenta il momento più temuto per gli studenti e scaturisce in ognuno di noi sentimenti contrastanti. A un passo dall’esame, da maturanda posso dire che diverse emozioni e pensieri stanno caratterizzando le mie giornate. La paura di sbagliare o di non esprime a pieno le mie capacità, si traduce poi in un insieme di ansie e insicurezze.

Nonostante ciò ho molta fiducia in me stessa, affronterò l’esame con determinazione e cercherò di dare il meglio, in modo da dare soddisfazioni a me e alla mia famiglia. Quest’anno l’esame sarà totalmente diverso a causa dell’emergenza corona virus, niente prove scritte, professori tutti interni e un colloquio orale di cui ancora non si conoscono le modalità. Trovarmi davanti a una commissione di membri interni mi da più tranquillità ma il fatto di non sapere con esattezza come si svolgerà la prova mi spaventa un po, in ogni caso cercherò di mettere in pratica tutte le conoscenze che ho acquisito.

Non avrei mai immaginato di dover affrontare un esame così e di non poter concludere l’ultimo anno scolastico tra i banchi di scuola insieme ai miei compagni e festeggiare questo traguardo insieme. Spero che questa situazione di emergenza si risolva al più presto e auguro a me stessa e a tutti i maturandi di vivere a pieno questo giorno, di essere fieri di noi stessi e un futuro ricco di opportunità e traguardi”.