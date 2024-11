It’s a Barbie world. Moschino dedica una collezione alla bambola più amata del mondo e al suo Plastic World.

Di M.Carmela Di Marte – È iniziata due giorni fa la tanto attesa Fashion Week Milanese, che dal 17 al 21 Settembre rende le vie di Milano delle vere e proprie passerelle invase da modelle, fashion blogger, vip, fotografi e comuni mortali.Tralasciando la pioggia di notizie sulle varie tendenze per la stagione Primavera/ Estate 2015 proposte dalle diverse maison, da quando ieri ha sfilato in passerella la collezione di Moschino, ideata da Jeremy Scott – in onore dei 55 anni della bambola più amata dalle fanciulle del mondo – non si parla d’altro. Il web brulica di notizie e commenti sulla serata svoltasi tra caramelle e biscotti rosa, Barbie in omaggio by Moschino e lo stratagemma di marketing “Sfila e Compra”, che offre la possibilità di acquistare direttamente on- line i capi che sfilano in passerella.Al ritmo di Barbie Girl degli Aqua, hit del 1997, la passerella di Moschino è stata un preludio di Barbie umane, con tanto di capelli biondi – rigorosamente cotonati – e carnagione chiara. Tutte impegnate a destreggiarsi tra cover per smart-phone a forma di specchio, abiti coloratissimi, borse a forma di cuore e biojoux sovradimensionali: tutto rigorosamente Pink.Tra tailleur fucsia, asciugami in testa, pattini ai piedi, abiti decisamente eccentrici con ruche giganti, fiocchi e lamé – in passerella infatti non sono mancati neanche dei capi interamente Gold – la collezione Moschino è stata un preludio di Barbie Girls in a Barbie World, acclamata da tutte le seguaci del #Think Positive.Think Pink#. online