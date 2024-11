Jadea Home: la nuova collezione homewear di Jadea con testimonial Belen Rodriguez

di Daniela Bonanno Conti – Jadea, famoso brand di intimo femminile, presenta la nuovissima collezione Homewear: Jadea Home.

Oltre alla collezione di intimo femminile Primavera/Estate 2015 partita già lo scorso gennaio, la vera novità proposta dal brand é una linea dedicata all’abbigliamento da indossare comodamente anche a casa e usare sopratutto durante i momenti di assoluto relax. Testimonial delle nuova linea Jadea Home è la bellissima Belen Rodriguez, che indossa con assoluta eleganza e disinvoltura i capi della collezione.

I capi Jadea Home sono caratterizzati da tessuti morbidi e con stampe e colori assolutamente il linea con le tendenze del momento. Per tutte noi, amanti della moda, si tratta di una gradita novità.

Le proposte di Jadea Home si articolano in quattro mood: Street, Basket, Lettering e Happy. Jadea Home Street propone una maximaglia o maglia in abbinamento a pants corti o lunghi a pois. I colori usati sono i toni del bianco, nero e grigio melange. Per l’occasione si prende spunto dal mondo dello skateboard e del surf.

Le maximaglie Jadea Home Basket, invece, ci ricordano le maglie indossate dai campioni di basket americani.

Belli e comodi anche i pants stellati che ci riportano alle stelle della bandiera americana.

Arriviamo alle maximaglie lettering, dove spiccano le simpatiche scritte e i colori latte e melange. Jadea Home Happy invece propone un abbigliamento più frizzante con le sue stampe colorate e divertenti; si può optare per la scelta della maximaglia o il set con maglia e pants, lunghi o corti. Per scoprire ulteriori dettagli in merito alla collezione Jadea Home si può visitare il sito www.jadea.it