Juve Stabia-Fabio Caserta, rottura insanabile? La Reggina attende

Situazioni che si evolvono e scenari che potrebbero modificarsi anche nel giro di qualche giorno. Ieri si è parlato di una improvvisa inversione di marcia tra la Juve Stabia ed il tecnico Fabio Caserta rispetto ad una prosecuzione che ai più appariva scontata, oggi il sito del noto giornalista reggino Alfredo Pedullà parla di “rottura insanabile” e situazione non più modificabile neppure con l’avvento della nuova società.

Fabio Caserta chiederà di poter essere liberato da una situazione contrattuale che lo lega ancora alla società campana e da quel momento tutto potrà succedere. Compreso quel contatto del quale si parlava ieri, quella opportunità nuova che si è venuta a creare anche per la Reggina. Il Ds Taibi ha ben in mente le dichiarazioni del suo presidente Luca Gallo: “Mai più un errore come quello commesso con Drago” ed allora, nonostante si sia puntato tutto su Toscano, qualora vi fosse la possibilità di ascoltare anche Fabio Caserta lo si farà.