Reggina: Mimmo Toscano la priorità, ma c’è una nuova opportunità assai interessante

La questione allenatore non diventerà una telenovela, parola di Massimo Taibi: “Entro mercoledi la Reggina avrà il suo nuovo allenatore”. Si continua a sostenere che la cosa più importante sarà quella di non ripetere alcuni errori della passata stagione ed è proprio per questo che pur ponendo Mimmo Toscano in cima alla lista dei tecnici graditi, si è scelto comunque di fare una serie di confronti con altri allenatori.

Semplici chiacchierate, dialoghi conoscitivi, ma anche l’idea di lavorare su valide alternative nel caso in cui la trattativa con il reggino Toscano non dovesse andare a buon fine.

Anche se quello che filtra, dopo il distacco iniziale è che ci sarebbe stato negli ultimi giorni un significativo avvicinamento, limando così quelle distanze che comunque, da sempre, non sono sembrate insormontabili.

Ma come dicevamo in titolo, nelle ultime ore si è create una nuova opportunità. Fabio Caserta sta discutendo con i dirigenti della Juve Stabia una eventuale separazione, nonostante un percorso che ha regalato una grandissima gioia nell’ultimo campionato come la promozione in serie B.

La Reggina è una delle società alla finestra, in attesa di capire quello che succederà. Fabio Caserta è bene ricordarlo, era l’idea iniziale di Massimo Taibi la scorsa estate prima di arrivare a Cevoli, quindi nessun dubbio sulla stima che il DS nutre nei confronti dell’allenatore di Melito Porto Salvo. Non è da escludere nelle prossime ore, se confermata la separazione con la Juve Stabia, un incontro tra le parti.