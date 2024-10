Kalabria Coast to Coast, il cammino naturalistico che unisce Ionio e Tirreno

Si chiama ‘Kalabria Coast to Coast‘ ed è il cammino naturalistico che permette ad escursionisti e amanti del trekking di immergersi nella natura e nella cultura della nostra Regione, attraversando paesaggi mozzafiato e antichi borghi dalla costa ionica a quella tirrenica.

Il percorso unisce le spiagge di Soverato a quelle di Pizzo e si estende per un totale di circa 55 chilometri, ma può variare in lunghezza e difficoltà a seconda delle preferenze degli escursionisti. Il Kalabria Coast to Coast è infatti suddiviso in tre tappe:

da Soverato a Petrizzi, 13 km di difficoltà media partendo dalle spiagge della Costa degli Aranci e godendo della vista del Golfo di Squillace; da Petrizzi a Monterosso Calabro, la tappa più lunga (23,5 chilometri) e impegnativa con il maggior dislivello, che ripercorre il vecchio tracciato dell’ex littorina che collegava Soverato a Chiaravalle Centrale, per passare poi alle campagne e alle foreste di faggi fino alla ripida discesa verso il meraviglioso borgo di Monterosso Calabro, tra ampie e spettacolari vedute sul lago Angitola ed il Mar Tirreno; da Monterosso Calabro a Pizzo, ultima tappa di 19 chilometri con l’ultima discesa che nelle giornate limpide consentirà di godere della vista di tutto il Golfo di Sant’ Eufemia, dell’isola di Stromboli e dei monti dell’Orsomarso nel Parco Nazionale del Pollino con la sua vista mozzafiato sulla Costa degli Dei.

Nato da un’idea dei volontari di Kalabria Trekking, l’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere l’escursionismo come esperienza di socializzazione e come strumento di conoscenza del territorio e delle tradizioni della Calabria, il Kalabria Coast to Coast è un’opportunità unica per esplorare il nostro entroterra e vivere un’avventura indimenticabile all’aria aperta.

Sebbene sia consigliato durante i periodi autinnali e primaverili, grazie al clima mite delle zone costiere e alla non particolare rigidità delle temperature invernali nelle zone collinari-montane, il Kalabria Coast to Coast si può considerare un cammino “Four Season”.

La segnaletica è presente lungo tutto il Cammino, con adesivi nei centri storici, segni con vernice su muretti e pietre nelle aree interurbane e con cartelli segnaletici in legno e paline nelle zone collinari e montane.