Al Kalura l’imperdibile appuntamento con un party divenuto leggenda: “1° giugno”

Un ritorno alle origini ed una storia che non vuole finire. Dopo 8 anni l’estate di Reggio Calabria ha inizio, ancora una volta, con il party del 1° giugno.

La macchina organizzativa che in tanti ricordano come “Wow” torna sul palcoscenico della night life reggina con un evento serale in grande stile. Anche per quest’anno l’evento che darà inizio alla vostra estate è stato pensato sin nei minimi dettagli per offrirvi il massimo divertimento. Adesso non resta che aspettare la fine del countdown.

UN PARTY DIVENUTO LEGGENDA

Una serata “Wow”, arrivata ormai alla sua ottava edizione, che lascerà a bocca aperti i reggini. Nel corso degli anni precedenti, la notte del 1° giugno ha visto alternarsi i locali più belli della città:

2012 Oasi;

2013 Oasi;

2014 Oasi;

2015 Kalura (uno dei più belli in assoluto);

2016 Le Saline Resort;

2017 Le Saline Resort;

2018 Piro Piro.

Dopo la riapertura però non poteva essere che lui il protagonista di questa nuova stagione: il Kalura. La location che ospiterà l’evento per il 2019 è infatti quella del locale di Villa San Giovanni, famoso non solo per la bellezza dei suoi spazi, ma anche per aver ospitato innumerevoli eventi che hanno segnato il cuore dei reggini.

WOW SUMMER OPENING SEASON 019

Il party del 1° giugno vedrà presenti i vostri dj preferiti: Vicky Production, Antonio Venanzi, Claudio Polimeni e Pato Marra. Durante la serata si alterneranno diversi stili musicali, ma la vera sorpresa è legata all’animazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

I tavoli per l’evento sono già sold out, ma le prevendite sono ancora disponibili al prezzo di €15,00.

Per maggiori informazioni sull’evento di apertura dell’estate 2019 è possibile contattare il numero:

3493059107