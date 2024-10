Kantiere Kairòs apre il mese missionario e tocca nuovamente Castrovillari

Ottobre è il mese missionario per la Chiesa, che invita a pregare in modo particolare per le missioni in tutto il mondo. Si uniranno a questa preghiera anche i giovani che a Casteltermini (Agrigento) stanno partecipando a una missione popolare di evangelizzazione, animata da frati e suore francescane nelle parrocchie “Maria Santissima del Monte Carmelo” e “Gesù e Maria”. L’iniziativa si concluderà martedì 2 ottobre, alla vigilia del transito di San Francesco d’Assisi, con il concerto-testimonianza della rock band Kantiere Kairòs, voluto dal parroco don Giuseppe Alotto. Appuntamento alle ore 21 nella chiesa di Maria Ausiliatrice.

«La christian band di Cosenza canta e testimonia la fede in musica. I 5 componenti del gruppo ci aiuteranno a pregare e anche a meditare sul dramma dei migranti, sul tema della pace, con il brano “Rossomare” tratto dal loro ultimo disco, “Il seme”. La canzone ci ricorda che non siamo soli, ma che c’è un mondo che ci tende la mano perché possiamo riscoprire la bellezza di essere fratelli e sorelle», sottolinea suor Vincenzina Botindari, responsabile dell’animazione missionaria delle Suore Francescane missionarie del Cuore immacolato di Maria, originaria di Casteltermini e impegnata in questi giorni nell’annuncio del Vangelo alle nuove generazioni e non solo.

“Il seme tour” del Kantiere Kairòs proseguirà domenica prossima, 7 ottobre, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove il gruppo suonerà in assetto acustico «per condividere musica, pensieri, speranze, preghiera con gli amici della chiesa di San Girolamo, in occasione della loro festa parrocchiale», anticipa Jo Di Nardo, chitarrista della band.

