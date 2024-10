Karate, le sorelle reggine Trimboli portano l’Italia sul tetto del mondo

Montecatini Terme ha ospitato dal 30 Novembre al 3 Dicembre il 2° UWK Wolrd Karate Championship ( Campionati Mondiali di Karate) , organizzato dalla Federazione Mondiale UWK.

Nella squadra azzurra della Federazione WKA è guidata dal Maestro Santo Trimboli responsabile nazionale e dal direttore tecnico Maestro Paolo Zoccolanti, hanno partecipato le sorelle Margherita e Federica Trimboli, atlete reggine del Karate Club Reggio Calabria guidato dal Maestro Santo Trimboli.

Le atlete hanno rappresentato L’Italia con la Nazionale di Karate WKA . La manifestazione ha avuto una partecipazione di ben 42 nazioni ed un afflusso innumerevole di atleti divisi per le competizioni in 4 giorni gareggiando su 12 tatami. Nel primo giorno hanno preso parte le categorie di Kata e Kumite Team-squadre: CA- JU-SE-VETERANS.

La nostra nazionale ha ottenuto in questa giornata otto medaglie con otto atleti; tra queste trionfano ai primi posti le sorelle Trimboli Margherita e Federica. Atlete di razza, hanno sfoggiato tutto il loro palmares agonistico, già atlete titolate a livello Italiano, Europeo e Mondiale, a Montecatini non hanno tradito le loro aspettative.

Atleti di alto livello agonistico, tutti pronti a vincere si sono ritrovati alla Competition. Trimboli Margherita ha conquistato l’argento nel Kata Veterans All Style Open, titolo di Vice Campionessa Mondiale.

E’ riuscita a imporsi con i suoi Kata su tutte le migliori atlete in gara, dalle Inglesi alle Rumene, Slovacche, Italiane, Ungheresi etc. Ha eseguito vari Kata per superare le fasi di qualificazione, un susseguirsi di incontri sempre più difficili e combattuti. Riesce ad arrivare in finale con le 4 atlete più forti al mondo, due italiane, un inglese e una rumena.

In finale riesce a conquistare con la sua eleganza e caparbietà, la medaglia d’ argento staccandosi dalla terza di 1 punto e avendo dalla prima solo 2 decimi di differenza. Margherita si è imposta con punteggi netti dando spettacolo e producendo emozioni indescrivibili, la scintilla vincente è mancata in quanto penalizzata dall’arbitraggio, perdendo la medaglia d’oro con un’ avversaria di alto livello ma potenzialmente inferiore, quindi un bell’argento conquistato.

A completare il successo delle sorelle Trimboli e salire il gradino più alto del podio è stata Federica, la quale ha gareggiato nel Kumite ( Combattimento) Categoria Veterans Open. Il Kumite è il cavallo di battaglia dell’atleta reggina che si è imposta con punteggi pieni andando a segno sia con tecniche di braccia, sia con tecniche di gambe, dando spettacolo con il suo fisico atletico, scattante, tant’è che è stata definita la Scheggia del Karate, che le permette di essere performante nella specialità del Kumite.

Federica ha incontrato atlete di altissimo livello tecnico, Inglesi, Rumeni, Americani, Marocchini, Italiani, Danesi etc. Ha superato incontri su incontri senza riposo, ogni volta incontrava avversarie sempre più forti, ma Federica non ha mai mollato, anzi è stata sempre più motivata e carica per conquistare il titolo Mondiale. La voglia di vincere, di confrontarsi e di superare i limiti sono le caratteristiche delle 2 atlete Reggine.

Il Karate lo hanno nel sangue, lo praticano dall’età di 4 anni. Figlie d’arte del Maestro santo Trimboli, sono cresciute in palestra, nel rispetto dello sport, delle regole, dei sacrifici e soprattutto si sono sempre imposte ad alti livelli Italiani, europei e Mondiali.

La WKA Federazione Karate del Presidente Omar Conti, ha creduto nelle potenzialità delle due atlete ed è rimasta soddisfatta tant’è che punta molto in alto su di loro. Grande il Team della Nazionale Italiana WKA, Grandi i Coach, Grandi i Maestri e il Vice Presidente Rosario Selman, e soprattutto grande organizzazione della UWK affiancata dalla WUKF World United Karate Federation, che sono riusciti ad organizzare un Campionato Mondiale di Karate in Italia con eccellenza.

Il Maestro santo Trimboli è orgoglioso e soddisfatto, con tanti sacrifici e allenamenti ha visto le sue figlie crescere e migliorare, le ha sempre supportate e incoraggiate, seguite passo passo come d’altronde fa con tutti i suoi atleti. Infatti gli atleti del Karate Club Reggio Calabria possono essere fieri di praticare la disciplina del Karate guidati da Insegnanti di così alto livello tecnico, trasmettendo a loro nozioni fondamentali per la preparazione all’agonismo.

Il vivaio si sta già formando, gli atleti del Karate Club Reggio Calabria infatti sono già ben visti dai Direttori Tecnici della Nazionale, dato i loro risultati conseguiti a livello Italiano. Un ringraziamento alla ditta Febert Ascensori per averci sostenuto.

Fonte: Presidente del Comitato Regionale Calabria WKA Karate Italia – Maestro Santo Trimboli