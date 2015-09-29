Krutz, il giovane reggino premiato da Albertino e Federico Scavo

di Didi Labate – C’è chi pensa che la musica elettronica non sia musica, c’è chi pensa non sia altro che un accozzaglia di rumori, c’è chi pensa che basti pigiare un pulsante e i suoni usciranno fuori da soli per magia dal computer.

Bene, sappiate che non è così!

A confermarlo è il reggino Andrea Riccio, in arte Krutz. Un ragazzino classe 2000 che ha da poco firmato un contratto con la Time Records (etichetta musicale che annovera tra le sue file artisti del calibro di Cristian Marchi e Rudeejay) dopo aver vinto un concorso indetto da due big dell’elettronica: Albertino e Federico Scavo.

Krutz, in collaborazione con il vicentino Mattia Righele, ha presentato un suo remix di un pezzo scelto dagli organizzatori; la vittoria del contest, oltre la firma con l’etichetta discografica gli garantisce la pubblicazione del suo brano su iTunes.

Il genere può piacere come può non piacere, è però innegabile il talento che questo ragazzo ha dimostrato.

Ecco il link per ascoltare il brano:

https://soundcloud.com/timerec/albertino-federico-scavo-feat-the-outhere-brothers-banga-joe-krutz-remix

