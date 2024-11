La band Endrigo in concerto a Reggio Calabria

La band bresciana sarà ospite della Gilda degli Artisti per una serata di musica di cui sono aperte le prenotazioni.

Si conferma un palco importante per Reggio Calabria quello della Gilda degli Artisti, dopo le conferme che hanno visto record di presenze alle attività sociali, torna anche a offrire degli “Showcase”, momenti di incontro e presentazione con gli artisti.

Ospiti del palco della Gilda saranno gli Endrigo. La band bresciana conclude un tour importante che li ha visti attraversare l’Italia e condividere il palco con importanti nomi del panorama musicale come Teatro degli Orrori, Zen Circus, Fast Animal and Slow Kids e Pan del Diavolo.

La band nota per brani come “Spara”, “La guerra” e il più nostalgico e intimista “T’avrei voluto ancora”, presenterà i brani rivisitati in versione acustica per l’occasione di questa ultima tappa dal vivo prima di una pausa che sarà dedicata alla registrazione delle nuove canzoni.

Il nuovo format dello Showcase è presentato dallo stesso Bak, a capo della Gilda, tramite un video sul suo sito ilbak.it in cui parla anche delle prossime iniziative in programma: “Un artista non va solo buttato sul palco e fatto esibire, ne è da ammassare su un palco con altri artisti per fare un eventone. Penso sia più produttivo ed utile, sopratutto con le nuove tecnologie, creare delle occasioni per l’artista di esibirsi e presentarsi. Occasioni che devono avere uno spazio nel reale, tramite gli eventi, ma anche la fruibilità tramite internet ed il virtuale.”

Per informazioni sull’evento degli Endrigo e tutti gli altri eventi della Gilda degli Artisti è sempre disponibile il sito www.gildaartisti.org.