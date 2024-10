La Barbecue Vis doma Soverato e resta in vetta

Quinto successo consecutivo per la Barbecue Vis Reggio Calabria che batte il Nuovo Basket Soverato e consolida il primo posto in classifica in coabitazione con la Bim Bum Basket Rende. I bianco/amaranto, privi di capitan Rizzieri a riposo precauzionale, hanno impiegato un tempo per prendere le misure ai catanzaresi, dilagando dopo l’intervallo con una prova difensiva di sostanza (solo 20 punti concessi agli ospiti nelle ultime due frazioni).

Nel primo quarto le triple di Polizzese tengono Soverato a contatto, con i ragazzi di coach Pullano che più volte mettono la testa avanti. Skurdauskas (24 punti e 15 rimbalzi) è in serata di grazia e imperversa sotto canestro, ben coadiuvato dal miglior Viglianisi della stagione e da un Lobasso finalmente sui suoi standard realizzativi abituali. Warwick si vede poco in attacco, ma in fase difensiva è efficacissimo su Fall, cui concede solo 11 punti. Una tripla di Barrile da il la al break decisivo (33-26) e all’intervallo lungo la Vis scappa sul +11 (44-33).

Nel secondo tempo i locali prendono il largo con la regìa ordinata di Barrile, due triple di Spasojevic, Soldatesca che difende alla morte su tutto e tutti e Skurdauskas che fa pentole e coperchi dentro il pitturato. Maida in casa soveratese è l’ultimo ad attendersi, ma il finale recita un eloquente 79-53 per la Vis, con coach Polimeni che nei secondi conclusivi getta nella mischia il 2002 Alessandro Ielapi, all’esordio assoluto in campionato.

Questo il tabellino del match:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Nuovo Basket Soverato 79-53

(21-18, 44-33, 58-45)