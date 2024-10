La BIC torna al PalaCalafiore. Ai microfoni di CityNow le parole del Presidente De Felice

Al via gli appuntamenti di CityNow Sport che approfondiscono le varie realtà sportive della nostra città. Ospite dei nostri studi Stefano De Felice, il presidente della Reggio Calabria Basket in Carrozzina.

Una realtà “giovane” che nella sua breve vita ha già conquistato migliaia di cuori.

“La società che nasce 3 anni fa – afferma De Felice ai nostri microfoni – non è una realtà a scopo di lucro. La Bic accoglie chi nella vita ha avuto dei disagi, nella speranza che attraverso lo sport possa tirare fuori il meglio di sé”.

Un progetto importante, che la città ha accolto a braccia aperte, ma che ha ancora molta strada da fare: “Il nostro scopo è quello di creare un progetto di integrazione e solidarietà” confessa il Presidente della squadra reggina, motivo di orgoglio per tutta la regione.

Dopo aver sfiorato, lo scorso anno, la promozione in serie A, la BIC torna al PalaCalafiore di Pentimele con una marcia in più. I ragazzi di Coach Cugliandro quest’anno sono ancora più determinati e motivati.

Il merito è ovviamente loro, che con costanza e passione in campo danno sempre il massimo. Parte di questa determinazione viene anche da una società forte, che non smette mai di credere nelle sue grandi potenzialità. Era stato lo stesso Antonio Cugliandro ad affermare: “Chi prova questo sport se ne innamora subito”.

Ed è questo uno degli obiettivi della Reggio Basket in Carrozzina, avvicinare la cittadinanza ad uno sport così coinvolgente. La prossima sarà per la BIC la quarta partita di campionato. Dopo aver chiuso in maniera positiva il 2017, il nuovo anno inizia con un piccolo stop per la squadra reggina che vede portarsi via la partita a Palermo. Niente paura però la BIC torna più agguerrita che mai.

“Quest’anno abbiamo deciso di puntare sui ragazzi – continua ai nostri microfoni De Felice che racconta il percorso di crescita degli amaranto del basket – Sono davvero tanti i giovani che cominciano a conoscere questo sport e a volerne far parte. Rispetto alla scorsa stagione, in cui vi era una squadra più matura, quest’anno abbiamo puntato su una linea verde cercando di far crescere i nostri talenti. Anche quest’anno puntiamo però ad arrivare almeno nei final four”.

L’appuntamento col basket in carrozzina è per sabato 20 alle ore 20.00. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria si prospetta una partita difficile e allo stesso tempo spettacolare.

“Spero che giorno 20 al Palacalafiore ci sia un pubblico caloroso, il nostro sport è quello di aggregare le persone. L’ingresso è gratuito, speriamo ci sia più gente possibile” conclude il Presidente Bic.

Anche l’avvocato Amelia Eva Cugliandro commenta una realtà cosi importante della società reggina, dedicandole esclusivamente parole di stima: “Reggio Calabria Basket in Carrozzina non è una società sportiva, ma basket che unisce, una realtà che permette agli atleti con diverse abilità di aumentare la propria autostima e la consapevolezza di sé, è uno sport che aggrega e unisce”.

Siete pronti per mettervi comodi e lasciarvi travolgere dal ritmo della BIC?