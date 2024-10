La Biesse per il bene sociale a sostegno delle donne in difficoltà

Martedi 14 marzo ore 10.30 presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Io Chef” promosso dalla Biesse in collaborazione con la Scuola di Cucina Io Chef di Giovanna Cartella’ e dello Chef Pietro Cartella’ a sostegno delle donne in difficoltà.

Bruna Siviglia Presidente e fondatrice dell’associazione Biesse che opera per il bene comune afferma: “occorre essere presenti sul territorio in maniera concreto offrendo nuove opportunità il Corso di formazione scuola di cucina gratuito per circa 18 donne che ci sono state segnalate dai centri della curia , centri dei migranti e case di accoglienza è importante perché consente alle partecipanti di imparare un mestiere, a fine corso sarà rilasciato attestato di formazione.

Vi aspettiamo numerosi alla conferenza stampa per saperne di più.