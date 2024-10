La Calabria non decolla. Alitalia vince al TAR e Ryanair viene esclusa

Ennesimo colpo di scena per il bando di Co-Marketing che mette in palio 9,8 milioni di Euro da spendere in 3 anni per la promozione turistica della Regione Calabria. Il TAR ha accolto il ricorso presentato da Alitalia contro la Regione Calabria nei confronti della Società Airport Marketing Service Limited, ovvero Ryanair.

Quindi alla luce dell’esclusione di Ryanair dalla gara bisognerà attendere ulteriori sviluppi dalla Regione Calabria. Di tempo per questo bando ne è passato tantissimo, parliamo di oltre un anno, senza concludere alcunché. Si attendono notizie anche da un altro bando, quello da 11,7 milioni di Euro scaduto a Gennaio 2018 e relativo alla concessione di contributi alle compagnie aeree per l’attivazione di NUOVI collegamenti aerei da/verso gli Aeroporti della Calabria. Insomma, la Calabria per ora non decolla.

Fonte: AeroportiCalabria.com