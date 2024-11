La Cosa Pubblica di Cardeto fa ancora centro!

A Cardeto qualcosa e’cambiato e finalmente il paese ha capito l’importanza del proprio patrimonio,da parte sua l’associazione ha creato un calendario”scorci su Cardeto” e sta per promuovere conferenza al fine di realizzare il libro:”Profumo di Paese”!

Da maggio ad oggi l’Associazione del piccolo paese aspromontano ,fa solamente centro. Dopo la prima edizione della “Giornata della Cultura” si e’impegnata per il natale svolgendo due manifestazioni per passare insieme il periodo natalizio.

Giorno 23 dicembre e giorno28dicembre i bambini hanno recitato ed hanno espresso la volonta’di avere un mondo pieno di pace ed hanno detto no categoricamente alla violenza . Il sindaco Fallanca che ha patrocinato l’evento si e’congratulato con i 63 componenti che hanno reso magico il periodo natalizio, i bambini si sono mostrati capaci e volenterosi tanto che flauti, fisarmoniche ,tamburelli hanno reso splendida la serata.

La voce di Salvatore Briganti accompaganto dal Maestro Cutrupi ha allietato la serata!