La Fidapa RC Morgana riflette sul tema della violenza di genere

Si è tenuto venerdi 15 gennaio alle ore 17 presso i locali dell’Università della Terza Età di Reggio Calabria il seminario dal titolo “Un bi-sogno di te. Quando un rapporto diventa un legame vincolante”, organizzato dalla Fidapa BPW-Italy RC Morgana, in collaborazione con l’’Istituto Mediterraneo di Psicologia e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento psicodinamico individuale e gruppo analitico soggettuale (S.P.P.G.) dell’Università della Terza Età di Reggio Calabria.

Il seminario, che si è aperto con i saluti istituzionali, rivolti al numeroso pubblico presente dalla Presidente della Fidapa Reggio Calabria sez. Morgana, dott.ssa Emira Dal Moro e dal Presidente dell’Università della Terza Età di Reggio Calabria, dott. Salvatore Modica, ha affrontato, con un punto di vista nuovo e stimolante, il tema della violenza di genere e, più in particolare, ha posto l’accento sulle dinamiche complesse dei rapporti di violenza per un’analisi quanto più profonda e partecipata del fenomeno.

Il convegno, coordinato dalla responsabile Progetti Fidapa RC sez. “Morgana” Dott.ssa Irene Tripodi, ha avuto come relatrici la Dott.ssa Antonia Lanucara, resp. Donne e Pari Opportunità per la Fidapa RC sez. “Morgana”, la Dott.ssa Licia Liuzza, con la sua analisi delle rappresentazioni simboliche della donna nella storia e le sue insite contraddizioni e la Dott.ssa Rossana Mandalari, con la sua prospettiva psicologica sulle tematiche, ed ha registrato anche l’intervento della poetessa Mimma Scibilia, che con parole e immagini ha introdotto i presenti nel circuito del legame violento. Responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni per la Fidapa “Morgana” è l’Avv. Manuela Porpiglia.