La filatelia tematica relativa alla Città di Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo personaggio che – sia pure indirettamente – può ben a ragione entrare a far parte dei non pochi valori bollati dedicati al Capoluogo e alla Provincia.Si tratta del francobollo dedicato al centenario della morte di Giuseppe Mercalli, il grande sismologo e vulcanologo nato a Milano il 21 maggio 1850 e morto, in circostanze tragiche, il 19 marzo 1914 a Napoli dove era direttore dell’osservatorio vulcanologico del Vesuvio. Lo evidenzia il neonato Circolo Filatelico dell’Associazione Culturale Anassilaos, creato in seno al Sodalizio reggino – che vanta una intensa attività di iniziative dedicate alla filatelia realizzate in collaborazione con Poste Italiane, Scuole e Parrocchie – allo scopo di valorizzare gli aspetti artistici, culturali, storici di quel piccolo rettangolo colorato che dal 1840, data di nascita del francobollo, accompagna la nostra vita quotidiana. Il valore bollato, del costo di appena 0,80 centesimi, mostra lo scienziato con sullo sfondo un panorama del Vesuvio e del Colle Umberto. Allievo del geologo Antonio Stoppani, sacerdote (prende gli Ordini sacerdotali nel 1872) Mercalli nel 1885 ha insegnato a Reggio Calabria, nell’attuale Liceo Ginnasio “Campanella”, allora Real Collegio, per poi divenire professore di geologia e vulcanologia nell’Università di Catania e più tardi in quella di Napoli e infine, nel 1911, direttore dell’Osservatorio Vesuviano. Relizzò la prima carta sismica italiana e soprattutto quella scala sismica, detta Mercalli che misura l’intensità di un sisma attraverso gli effetti che esso produce su persone, cose e manufatti. Ai primi dieci gradi, inizialmente previsti per l’ intensità di un sisma, dopo il terremoto del 1908 fu aggiunto un altro grado fino a raggiungere gli attuali dodici gradi. Tra le memorie sui terremoti acquista per i reggini particolare rilievo quella dedicata al sisma calabro-siculo del 28 dicembre 1908 che distrusse Reggio Calabria e Messina.Il valore bollato sarà brevemente illustrato dal Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida martedì 16 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso prima dell’incontro dedicato al natale nell’arte e nella storia.