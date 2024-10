La grande musica italiana arriva a Reggio Calabria con Raf e Umberto Tozzi

Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti.

Di ufficiale quindi, oltre la coppia di artisti italiani, vi sono anche le date dei loro concerti tra le diverse città italiane. Fra le tappe vi è anche Reggio Calabria! Una bella notizia che sicuramente farà emozionare gli appassionati di musica.

Il concerto al PalaCalafiore è previsto per il 3 maggio 2019, un’attesa che di certo farà fremere i reggini.

L’avventura del tour inizia con la prima data a Rimini del 30 aprile ma proseguirà in tutti Italia e nei maggiori palasport. I biglietti sono in prevendita dalle 11 di martedì 23 ottobre, mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dal 29 ottobre alle ore 11.

La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità canoniche, con la consegna tramite corriere espresso e quella con ritiro sul luogo dell’evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario esibire regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.

Qui di seguito, le date appena annunciate per il tour congiunto di Raf e Umberto Tozzi con il quale sosterranno la raccolta Raf Tozzi attesa per la fine di novembre e nella quale saranno presenti alcune delle canzoni più amate dei due artisti che sono tornati insieme a 30 anni dal successo di Gente di mare.