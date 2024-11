La moda diventa smart!!

di Fabiana Tripodi Ormai l’alta moda e l’hi-tech hanno incrociato le proprie strade!!Gli stilisti sfruttano le invenzioni tecnologiche per realizzare capi d’abbigliamento sempre più intelligenti e interattivi;vediamo qualche esempio:-Tessuti hi-tech Il designer olandese Daan Roosengaard ha disegnato e realizzato abiti da sera che cambiano colore a seconda dell’umore della persona che li indossa.Intimacy, composto da led, sensori di rilevamento, luci led e altri componenti hi-tech è in grado di registrare i battiti cardiaci e altri parametri corporei di chi lo indossa e diventare sempre più trasparente all’aumentare del numero di battiti (segno, secondo Roosengaard, che l’appuntamento sta procedendo nel modo giusto).-Scarpe piezoelettronicheIstituti di ricerca,anche italiani,stanno progettando e realizzando prototipi di calzature in grado di trasformare l’energia cinetica “passiva” dei movimenti corporei in energia elettrica, così da accumularla e utilizzarla per ricaricare smartphone e altri dispositivi mobili: in questo modo si potrà rimanere in forma e, allo stesso tempo, ricarica cellulare o lettore mp3.-ArduinoDalla Maker Faire di Roma arrivano prototipi di abiti smart capaci di sfruttare le potenzialità di Arduino per interagire con l’ambiente e con la persona che li indossa e adattarsi alle varie situazioni climatiche e ambientali che ci si trova ad affrontare nel corso della giornata.-Unghie 3DA New York la tecnologia della stampa 3D viene utilizzata per realizzare complementi di moda molto particolari. Sfruttando programmi CAD e bobine di materiale plastico ,ad esempio,si stampano unghie finte da applicare sulle dita.-Pantaloni ricaricaLo stilista Adrien Sauvage ha presentato un modello di pantaloni in grado di ricaricare il cellulare senza bisogno di prese della corrente e cavetti vari. Realizzato in collaborazione con Microsoft Mobile, il capo d’abbigliamento implementa all’interno di una delle tasche una piastra del Nokia DC-50, la base di ricarica wireless che sfrutta l’induzione magnetica per ricaricare gli smartphone della casa di Redmond. -Google GlassSono stati creati, in collaborazione con la stilista Diane Von Furstenberg,cinque nuovi modelli di Google Glass in otto differenti colorazioni attualmente in vendita sul portale Net-a-porter.