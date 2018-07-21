La Pallavolo Franco Tigano Palmi ufficializza il primo colpo del mercato nero-verde per la prossima stagione di serie B maschile.

Un colpo di mercato per le ambizioni della società

Sicuramente un grande colpo per la società del presidente Pino Carbone che nel campionato quello che partirà il prossimo 14 ottobre che la Franco Tigano non nega di avere molte ambizioni. Alla corte di Polimeni arriva lo schiacciatore trentenne Antonio De Paola, un giocatore che vanta un palmares di assoluto rispetto che fa di lui uno dei martelli più importanti di tutta la categoria. Una categoria che leggendo il curriculum, che sotto riportiamo, sta veramente stretta al giocatore di Gaeta.

Le su prime parole sono state di saluto ai tifosi palmesi e di propositi molti positivi per la stagione. “ Non vedo l’ora di cominciare, sono carico e sono certo che io con i miei compagnifaremo grandi cose. I tifosi della Franco Tigano di una cosa possono stare certi: i campo e durante gli allenamenti daremo sempre il 120%”

Il curriculum dello schiacciatore

Curriculum De Paola

Antonio De Paola, nato a Gaeta il 7 gennaio del 1988

La sua carriera inizia nelle giovanili della Trentino Volley nel 2005, dove resta per due annate; all’inizio della stagione 2005-06 viene promosso in prima squadra, dove milita anche nell’annata successiva; nella stagione 2007-08 viene ceduto in prestito all’Igo Genova Volley, in Serie B1.

Nella stagione 2008-09 torna nuovamente a Trento aggiudicandosi la vittoria della Champions League; nella stagione 2009-10 passa al Volley Cavriago in Serie A2, mentre in quella successiva resta in serie cadetta vestendo la maglia de La Fenice Volley Isernia.

Nella stagione 2011-12 partecipa al progetto federale del Club Italia[1], mentre nella stagione 2012-13 viene ceduto in prestito alla Pallavolo Atripalda[2], con la quale vince la Coppa Italia di categoria.

Nella stagione 2013-14 termina il prestito e ritorna nel club di Trento, con cui vince la Supercoppa italiana 2013; nell’annata 2014-15 ritorna in Serie A2 vestendo la maglia della Pallavolo Impavida Ortona, stessa categoria dove milita nell’annata successiva con la Callipo Sport di Vibo Valentia, aggiudicandosi per la seconda volta la Coppa Italia di Serie A2. Nella stagione 2016-17, è ancora in Serie A2, giocando per Volleyball Aversa, club a cui si accasa nel mese di dicembre dopo aver recuperato da un infortunio (da Wikipedia)

Lo scorso anno prima a Lagonegro e poi a Sabaudia.

Nel suo palmares troviamo una supercoppa italiana, due coppa italia di serie A2 e una champions league