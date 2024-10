La reggina Costantino medaglia d’oro ai campionati italiani: ‘Sono contentissima’

Reggio Calabria sul tetto d’Italia grazie a Sara Costantino. La campionessa reggina ha trionfato ai Campionati Italiani di Bologna, conquistando nella pistola sportiva donne la medaglia d’oro, battendo nell’ultima serie Manjola Konini (Monza) con il punteggio di 24-21.

“E’ stata la prima volta che ho vinto un oro nella 25 metri. E’ stato molto difficile –afferma ai microfoni di CityNow- perchè ho riscontrato un problema al braccio dovuto a diversi allenamenti in questo periodo, non ero al massimo. Sono contenta soprattutto perchè ho raggiunto questo traguardo nonostante il problema. In finale ho vinto con il punteggio di 24-21, è stata una gara abbastanza equilibrata.”