La Reggina mette la freccia a sinistra: Liotti sentenzia la Ternana

Termina sul punteggio di 1-0 in favore della Reggina, il match disputato al Granillo contro la Ternana davanti a oltre 12 mila anime. Una rete di Liotti nella prima frazione consente agli amaranto di allungare sul Bari arrivando a +8 e sulla Ternana a +11.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI

Mister Gallo schiera gli umbri con il 4-3-1-2. Dietro il tandem offensivo formato da Ferrante e Marilungo presente il numero 33 Partipilo. Reggina invece senza sorprese: coppia Denis-Corazza con a supporto Bellomo. In mezzo al campo confermata la coppia Bianchi-De Rose. Nel cuore della difesa presente ancora una volta Gasparetto.

PRIMO TEMPO

Parte meglio la formazione ospite che nei primi minuti chiude di fatto gli amaranto nella propria area di rigore. La prima occasione da rete è infatti delle Fere, che con Defendi ci hanno provato dal limite dell’area: la conclusione debole e centrale è terminata comunque alta sopra la traversa.

Al minuto numero dieci è però Bellomo a dare l’illusione del goal ai tifosi amaranto. Il trequartista amaranto è bravo a colpire di testa su un cross di Corazza proveniente dalla destra. Pallone di poco a lato del palo sinistro della porta difesa da Iannarilli. Un quarto d’ora dopo, a seguito di un cross di Bianchi dalla destra, Corazza a tu per tu con Iannarilli si fa ipnotizzare fallendo una palla goal nitida. Ottimi comunque i riflessi dell’estremo difensore umbro abile a deviare sopra la traversa.

Allo scoccare della mezz’ora però ci ha pensato Liotti a far esplodere di gioia il Granillo con una grande conclusione dai 30 metri che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. Iannarilli sorpreso e vantaggio amaranto.

Al termine di un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara Meraviglia, le due squadre vanno al riposo sul parziale di uno a zero per la Reggina: prima frazione che ha visto una Ternana più intraprendente degli amaranto, capaci però a ripartire in contropiede mettendo non poca paura ai rossoverdi. Troppa imprecisione negli ultimi 16 metri per Corazza e compagni che però ringraziano Liotti per la perla esplosa dai 30 metri.

SECONDO TEMPO

La ripresa ha il via su ritmi abbastanza blandi con le due squadre che sembrano voler sbagliare il meno possibile. La prima occasione arriva al minuto numero 15, con il neo entrato Vantaggiato che ci ha provato con un colpo d’esterno destro: pallone di poco a lato.

Mister Gallo si affida alla girandola di cambi, che Toscano controbatte. Ma hanno poco frutto, soprattutto tra le fila degli ospiti che non riescono ad impensierire una Reggina tutto sommato imprecisa in fase di possesso.

La difesa amaranto ha ben retto a tutte le offensive portate avanti dagli ospiti, con Rossi, Gasparetto e Loiacono in grande spolvero e a seguito di un finale al cardiopalma, gli amaranto sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi.