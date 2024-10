La Reggina vince e convince: è 3-2 contro il Vicenza. Adesso si va ad Empoli

Vince e convince la squadra di Mimmo Toscano alla prima uscita stagionale. La doppietta di Reginaldo e la rete di Sounas permettono alla Reggina di staccare il pass per il secondo turno di Coppa Italia, che vedrà gli amaranto affrontare l’Empoli.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1 con amaranto nettamente superiori in lungo ed in largo, ma che pagano i primi quindici minuti di black-out, durante i quali Marotta ha trovato l’iniziale rete del vantaggio. Nonostante il colpo subito ad inizio gara, però, la squadra di Mimmo Toscano reagisce bene e dopo aver creato molteplici palle gol, riesce a trovare la rete del pari con una giocata fantastica di Sounas, che in girata insacca alle spalle di Grandi accogliendo in modo impeccabile un cross di Bresciani.

SECONDO TEMPO

La Reggina trova subito la rete del vantaggio con Reginaldo, bravo a trasformare un calcio di rigore conquistato da Corazza al minuto numero 54, prima di triplicare sempre con lo stesso attaccante brasiliano, bravo a far esplodere il Granillo con una grande giocata al minuto numero 72 con la quale sigla la terza rete. Dopo aver accolto un assist di Marino, il neo arrivato è bravo a confondere con una finta di corpo prima due avversari, e poi un terzo, prima di insaccare alle spalle dell’estremo difensore vicentino.

Passano pochi minuti però ed il Vicenza accorcia le distanze con Giacomelli, bravo anche lui a trasformare un tiro dal dischetto.

La partita prosegue sul binario dell’equilibrio fino al termine dei tre minuti di recupero con qualche tentativo timido da parte degli ospiti di far male alla retroguardia amaranto sul finale ben arginato però da un mix di fortuna ed esperienza degli uomini chiave della difesa.