La Scuola di Barbiana all’Università della Calabria

Si terrà lunedì 26 novembre, alle 14.45 presso l’University Club dell’Unical, il 97° seminario del progetto scientifico-didattico Pedagogia della R-Esistenza, giunto al suo 8° anno di attività, con la lectio di Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani e coautore della Lettera a una professoressa, su: La Parola, “codificata e non”. L’iniziativa è patrocinata anche dall’associazione Unif, università e imprese per la formazione.

Martinelli, tra gli allievi più significativi sul piano pedagogico della Scuola di Barbiana, incontrerà inoltre nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 anche i tesisti che lavorano all’interno del progetto R-Esistenza per discutere la struttura metodologica dell’esperienza didattica della comunità di studio costruita dal Priore fiorentino.

«Martinelli, dichiara Giancarlo Costabile, è tra i testimoni più credibili della Pedagogia milaniana. Pedagogia schierata con gli Ultimi perché legata alle necessità dell’emancipazione morale e civile degli emarginati. Il modello educativo milaniano ancorato alla Costituzione è lo strumento chiave per costruire una cultura alternativa alla società mafiosa. L’idea di giustizia sociale, intesa come ‘un andare oltre, oltrepassare’ la dimensione della legalità borghese, impronta culturale della pedagogia milaniana, rappresenta il focus per costruire teoreticamente e praticamente una Pedagogia dell’Antimafia in grado di attaccare il linguaggio di potere delle classi dominanti neoliberiste, luogo di riproduzione della cultura mafiosa».