La stagione di Spazioteatro continua con ”Comizi d’amore” per un originalissimo San Valentino.

Un nuovo appuntamento per “La casa dei racconti” di SpazioTeatro con nuovi ospiti: i torinesi del Teatro delle Forme e il loro COMIZI D’AMORE, per un S. Valentino estremamente originale. Lo spettacolo evidenzia sin dal titolo il legame con il film-documentario che Pier Paolo Pasolini girò esattamente 50 anni fa quando, girando l’Italia in cerca di ambientazioni e volti per il suo film Il Vangelo secondo Matteo, usò la telecamera per conoscere le opinioni degli italiani sulla sessualità, l’amore e il buon costume.Nacque così “Comizi d’amore”, dove l’italiano medio, spesso di provincia, ma anche intellettuali e scrittori, si aprivano ai concetti di “prima volta”, “invertiti”, “divorzio”… scelta alquanto trasgressiva ai tempi ma che rivelava un volto segreto del Paese e toccava argomenti tabù per la maggior parte dei mezzi di comunicazione. Da qui partono Antonio Damasco e Valentina Padovan del Teatro delle Forme, con la consulenza del linguista Tullio De Mauro, con l’intento di individuare e mettere in scena, cinquant’anni dopo, le domande che Pasolini, forse, oggi porrebbe agli italiani. I temi di “Comizi d’amore” fanno ancora discutere? E quali nuove domande si affacciano con altrettanto impeto e necessità facendo ancora discutere il nostro paese? Che impatto sociale possono avere le risposte se apertamente condivise?Oggi, quali sono quelle domande che possono risultare scandalose, imbarazzanti, difficili da fare pubblicamente? “Lo spettacolo, tra narrazione e documento, crea tra il pubblico un clima di allegrezza e di conforto, come dopo una confessione, pubblica in questo caso, cioè un riconoscimento di attori e di persone che partecipano come un coro alle risposte e alle domande poste dai due attori.L’interloquire di Valentina Padovan e i monologhi di Antonio Damasco sono potenti e allo stesso tempo delicati, quindi il tutto diventa molto digeribile e il metabolismo delle parole entra sottopelle lieve, per arrivare al cervello ed infine al cuore…” SpazioTeatro ricorda che è attivo il servizio “Mamma e papà sereni a teatro”: in corrispondenza con le repliche domenicali delle 18.00, è attivo un servizio di intrattenimento per i bambini degli spettatori a pochi metri dalla Sala SpazioTeatro.Il servizio, attivo dalle 17.30 alle 19.30 va prenotato entro venerdì 13 febbraio al 339.3223262.