La Villese calcio inizia la nuova stagione tra mercato e obiettivi.

E’ iniziata ufficialmente giovedì 7 agosto alle ore 17.30 la nuova stagione della Villese, che sta sostenendo la preparazione atletica in vista del campionato di Promozione 2014/15. I Presidenti Egidio La Valle e Antonio Sergi, assieme a tutta la dirigenza, fanno un caloroso in bocca al lupo ai giovani calciatori villesi, messisi in luce l’anno scorso a grandi livelli e, adesso, alla volta di palcoscenici superiori come Crotone per Carmelo Moio e Catanzaro per Davide Bonadio, senza dimenticare quei veterani che meritano anche loro giusto riconoscimento: << Speriamo possano crescere ancora, consolidarsi al meglio e sfruttare ogni opportunità che verrà loro data di mettersi in evidenza con queste squadre dal blasonate importante – hanno detto i due presidenti – La Villese è stata per loro un bel trampolino di lancio e li ringraziamo per aver contribuito alla vittoria del campionato regionale Allievi, che ricorderemo sempre con soddisfazione, così come coloro che hanno sudato con impegno e professionalità la maglia neroverde – hanno proseguito Egidio La Valle e Antonio Sergi – conseguendo grandissimi risultati di squadra. Questa, per Rachid Tizaoui, Bruno Toscano e Matteo De L’Acqua veniva prima di tutto. Auguriamo loro le migliori fortune con le loro nuove società >> La Villese riparte con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, facendo leva sulla conferma del gruppo della scorsa stagione e su acquisti che alzano il livello qualitativo dell’organico: il difensore Giuseppe Alampi, gli attaccanti Nicola Iannone (’96) e Antonino Tavilla, ai quali si è aggiunto ufficialmente anche il portiere Giuseppe Cambareri. Confermato, infine, lo staff tecnico, composto dall’allenatore della prima squadra Nino Leonardis, dal vice Sandy Bueti (che collaborerà anche, nella Juniores, con mister Francesco Sergi) e dal preparatore dei portieri Francesco Leone. Gli Allievi Regionali affidati ancora a mister Sandro Cotronei, campione in carica.