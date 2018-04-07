La Viola Reggio Calabria più carica e tonica che mai è pronta ad affrontare Trapani. Calvani e Rossato non le mandano a dire ai siculi, sportivamente parlando. Insieme ai protagonisti reggini, riuscirà ancora una volta il pubblico del PalaCalafiore a trascinare i neroarancio ad una vittoria, invertendo il risultato dell’andata, che profumerebbe di piazzamento playoff?

Nell’attesa della palla a due di domenica 8 aprile, misuriamo la temperatura delle due compagini, con le dichiarazioni rilasciate al sito della Legapallacanestro:

Le dichiarazioni di Calvani e Rossato

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Senza nulla togliere a Trapani che all’andata giocò una grande partita, in quell’occasione siamo mancati soprattutto noi. Abbiamo perso di quattordici punti ma già dalle battute iniziali abbiamo messo i nostri avversari nelle condizioni migliori. Da quella gara in poi siamo ripartiti facendo una striscia di vittorie consecutive che ha messo la classifica nel modo in cui volevamo porla. All’inizio volevamo una salvezza tranquilla, poi ci siamo resi conto che avevamo le qualità per fare bene e ci siamo detti: ‘Siamo nelle condizioni di dire la nostra, perché non provarci?’. Abbiamo recuperato quello che nella prima parte di campionato per piccoli dettagli avevamo perso ed oggi siamo a giocarci un piazzamento importante”.

Riccardo Rossato (giocatore) – “Siamo concentrati sul lavoro da fare in vista della gara contro Trapani. Contro i siciliani vogliamo ottenere due punti che ci garantirebbero l’accesso ai play off. Come ogni volta che giochiamo in casa siamo speranzosi di vedere tanta gente. Noi ogni domenica vorremmo avere più spettatori rispetto alla partita precedente, di fare ogni volta un nuovo record. Il pubblico durante tutta la stagione ci ha trasmesso una grande carica e soprattutto in questo finale di campionato il loro apporto può essere fondamentale”.

Note – Tutti a disposizione di coach Marco Calvani.

Media – Diretta streaming su LNP TV, per i possessori di LNP TV Pass. Radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea (100.3-100.6 – 107 o www.antennafebea.it), replica del match in onda il lunedi alle 19.00 su RTV-Canale 14.

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Affronteremo una squadra dal grande talento offensivo che in casa realizza più di 80 punti di media. Da parte nostra dovremo fare una partita solida sia dal punto di vista tecnico che mentale in maniera tale da ripetere le buone prestazioni viste in casa contro Tortona e Roma. In questo momento non dobbiamo guardare la classifica anche perché affronteremo una squadra che ci precede e sarà una partita molto particolare la cui importanza va oltre i semplici due punti”.

Jesse Perry (giocatore, ala) – “Affrontare le ultime partite di campionato non è mai facile ma noi dovremo fare uno sforzo in più poiché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo dei playoff che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. La Viola ci precede in classifica e vincendo otterremmo il sesto posto, cosa molto importante. Loro sono cresciuti molto nel girone di ritorno, hanno trovato equilibrio e sicurezza ed esprimono un’ottima pallacanestro. Da parte nostra dovremo essere bravi a difendere forte sui loro terminali offensivi principali e ad attaccare con pazienza per trovare tiri ad alta percentuale”.

Note – Marco Calvani ha allenato a Trapani. Patrick Baldassarre ha vestito per due anni la casacca granata.

Media – Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30. Altra differita su tele8 (provincia Trapani e Palermo, canale 190 digitale terrestre) il mercoledì alle 15.30 ed alle 21.30.

Dove e quando si gioca

METEXTRA REGGIO CALABRIA – LIGHTHOUSE TRAPANI

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: domenica 8 aprile, 18.00

Arbitri: Ursi, Longobucco, Puccini

Andata: 74-88

In diretta su LNP TV Pass: https://bit.ly/2uP7IWp