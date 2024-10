La Viola Basket chiude il precampionato con una vittoria

di Domenico Suraci – All’interno della quarantaseiesima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio vinto dalla Scafati allenata da Marco Calvani, la Viola Reggio Calabria dopo la sfida contro Agrigento è stata impegnata contro la Planet Catanzaro di Nino Furfari.

Starting five. Il quintetto dei reggini è sempre lo stesso: Alessandri, Nobile, Fallucca, Fall e Paesano. Per Catanzaro: Dell’Uomo, Calabretta, Klacar, Mavric e Medizza. Un match gestito molto bene dai reggini, tante rotazioni per Matteo Mecacci in vista del match contro Matera, il 7 ottobre.

Il primo periodo è terminato 27 a 16, il secondo periodo è terminato 42 a 21, ottime giocate del gruppo di Mecacci, sia da sotto che dal perimetro con buone percentuali. Lo stesso avviene durante il terzo quarto che si conclude 60 a 41.

Nell’ultimo quarto i neroarancio si rilassano, forse un pò troppo, un break però mette al sicuro il risultato distanziando i giallorossi, il finale è di 75 a 55.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Mastria Vending Catanzaro 75-55 (27-16, 42-21, 60-41)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello, Alessandri 3, Fall 4 Fallucca 17, Agbogan, Carnovali 10, Mastroianni 9, Paesano 9, Nobile 12, Vitale 9, Grgurovic 2. Coach Mecacci

Mastria Vending Catanzaro: Frascati, Mavric Eb 11, Calabretta 6, Klacar , Commisso 8, Mavric Er. , Malkic, Trevisan, Dolce, Medizza 6, Dell’uomo 15, Gobbato 9. Coach Furfari

Arbitri: Capurro e Praticò

*Foto di Domenico Suraci