La Viola Basket si impone sulla Lighthouse Trapani

di Domenico Suraci – La Viola con una partita di carattere e grande forza fa suo il match giocato al PalaCalafiore contro Lighthouse Trapani. Il coach neroarancio Paternoster gestisce perfettamente le varie fasi di gioco. Esalta i suoi, sfrutta bene la panchina e striglia nei momenti giusti i giocatori per far uscire nel momento opportuno la grinta necessaria per essere determinanti nelle azioni di gioco più importanti. La partita infatti si decide nell’ultimo quarto di gioco con l’allungo fatale dei neroarancio sui siciliani. Nei momenti salienti la Viola non sbaglia nessun tiro e realizza i canestri necessari per vincere un avvincente match, ripreso nell’occasione dalle telecamere dell’emittente televisiva SKY SPORT. Da segnalare i 35 punti di Legion e l’ennesima ottima prova di Radic.

“Sono felice di questa vittoria – dice coach Antonio Paternoster-, abbiamo fatto una bella figura. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta. La squadra è cresciuta, maturata nonostante la pressione di dover vincere a tutti i costi e le varie vicissitudini. Siamo abituati a soffrire, abbiamo trovato la forza di superare l’ostacolo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi: sono stati davvero bravi”

Il prossimo appuntamento è per venerdì 23 Dicembre alle ore 20.30 al PalaMangano di Scafati.

Tabellino

VIOLA REGGIO CALABRIA – LIGHTHOUSE TRAPANI 86-78

VIOLA: Radic 18, Taflaj, Ciccarello ne, Lupusor 2, Legion 35, Caroti 12, Fabi 11, Formica ne, Guaccio, Marulli ne, Micevic 8, Fallucca. Coach: Paternoster

TRAPANI: Mays 21, Costadura ne, Renzi 2, Tommasini 2, Longo ne, Simic ne, Nicosia ne, Ganeto 23, Viglianisi 13, Scott 10, Filloy 7. Coach: Ducarello

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno (LI), Gianluca Capotorto di Palestrina (RM), Marco Catani di Pescara (PE)

Parziali: 21-17; 30-36; 55-58;