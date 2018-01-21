I primi due quarti di gioco di Viola – Virtus sono molto equilibrati il primo finisce 23 a 18, il secondo invece è a favore dei romani che lo portano a termine con 23 a 15. Il terzo quarto è dei reggini che giocano bene e tengono alla distanza Roma con un 20 a 14.

L’ultimo quarto e il finale nervoso

Sono 3 i punti di differenza all’inizio dell’ultimo quarto. Le prime azioni sono davvero nervose. Rossato in sospensione realizza da due. Roma ha difficoltà, anche se Chessa realizza e dà fiducia alla propria squadra. Baldassare segna in penetrazione. C’è molto nervosismo in campo, entrambe le compagini si sovraccaricano di falli. Fabi approffita di una dormita generale della Virtus. La difesa neroarancio continua ad essere buona. Il punteggio a 7 minuti dalla fine è di +7 per i reggini. Il canestro di Benvenuti porta a +9, ma è Chessa che riapre i giochi con una tripla pesante per Roma.

Caroti pesca il jolly con un tiro in spospensione. Insieme ad una buona difesa e capacità di offendere i neroarancio tengono lontana la Virtus che però grazie ad una tripla di Landi a 50 secondi dalla fine riaprono il match. La Viola si innervosisce, sono due i falli consecutivi di Rossato, il secondo è un antisportivo. Un nuovo cambio di programmi, l’antisportivo questa volta viene chiamato a Roma, Fabi realizza uno dei due tiri a disposizione.

Sull’ultimo possesso i reggini subiscono l’ennesimo fallo.

Il match si chiude con il punteggio di 74 a 70 per gli ospiti.

Il risultato finale e la classifica

La Viola conquista così la seconda vittoria in trasferta, ed il settimo posto in classifica.

Appuntamento al PalaCalafiore contro la temibile Casale Monferrato, domenica 28 gennaio alle ore 18.

Tabellino

Virtus Roma – Metextra Reggio Calabria 70-74 (18-23, 23-15, 14-20, 15-16)

Virtus Roma: Aaron Thomas 19 (5/12, 1/1), Aristide Landi 17 (4/4, 2/7), Lee Roberts 17 (5/11, 0/1), Massimo Chessa 9 (1/2, 1/4), Giuliano Maresca 4 (1/2, 0/1), Tommaso Baldasso 2 (1/1, 0/4), Jacopo Vedovato 2 (1/3, 0/0), Nicolò Basile 0 (0/0, 0/0), Alessio Donadoni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 25 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Aristide Landi 8) – Assist: 13 (Tommaso Baldasso 6)

Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 21 (6/9, 2/2), Riccardo Rossato 13 (5/7, 0/1), Patrick Baldassarre 9 (1/4, 1/4), Lorenzo Benvenuti 7 (3/5, 0/0), Lorenzo Caroti 6 (2/3, 0/4), Agustin Fabi 6 (1/2, 1/6), Allen Agbogan 6 (1/2, 1/2), Tommaso Carnovali 4 (2/3, 0/2), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/0), Chris Roberts 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Agustin Fabi 6) – Assist: 11 (Riccardo Rossato 4)