La Viola cala il tris di vittorie imponendosi sulla Green Basket Palermo

La Viola Reggio Calabria espugna Palermo 72-82 e conquista la terza vittoria consecutiva: la cronaca quarto per quarto e il tabellino

La Green Basket Palermo si presenta con un nuovo allenatore, la Viola Basket con tanta voglia di fare bene e mettersi dietro le paure dovute ai problemi extra sportivi.

Primo quarto: avvio equilibrato e 26-23 per Palermo

PRIMO QUARTO. Fall realizza entrambi i tiri liberi guadagnati su una prenotazione all’avvio del match. Risponde Paunovic (2-2). Svoboda mette una tripla per la Green Palermo. Giancarli segna due dei tre tiri liberi a disposizione. Paesano risponde da due, Caronna mette una tripla (9-6). Paunovic da due. (11-6). Tripla di Venturelli per la Green Palermo. Fall mette un solo tiro libero (14-7). Tripla di Matteo Fallucca (14-10), la Green Palermo chiama time out. Nobile realizza da due. Del Maso ne mette due 18-12. Carnovali risponde da due in allontanamento. (18-14). Venturelli mette una tripla. Mastroianni due tiri liberi, risponde Dal Maso. -8 la Viola, due liberi per Paesano che realizza. Carnovali, arresto e tiro, segna. (26-20). Lombardo un tiro libero dei due disponibili. Carnovali segna dall’area, nell’azione successiva realizza uno dei tiri liberi dopo aver subito fallo.

Si chiude il primo quarto 26 a 23.

Secondo quarto: partita nervosa e sorpasso della Viola

SECONDO QUARTO. Tripla di Svoboda dopo una serie di errori da parte di entrambe le compagini. Paesano realizza dall’area(29-25). Da tre punti Paesano (29-27). La Viola si avvicina ai siciliani. Tecnico a Svoboda, Carnovali in lunetta realizza il tiro libero. Nobile segna e la Viola si porta in vantaggio (29-30). Paunovic mette il 31 a 30. Mastroianni segna il 31-32, punto a punto e molta confusione nel match. I due allenatori pretendono più calma. Paunovic realizza il pareggio 32-32. Mastroianni subisce fallo e si guadagna due tiri liberi che realizza entrambi. Venturelli penetra e segna. Partita molto nervosa, errori da parte di entrambe le squadre, tecnico alla panchina della Viola a seguito di una contestazione per un fallo in attacco di Fall. Venturelli segna il libero a disposizione. Agbogan segna (35-36). Mastroianni mette due tiri liberi. Agbogan fa lo stesso successivamente dopo un fallo subito. Nell’azione successiva Allen mette una tripla (35-42). Paesano subisce fallo e ne fa due liberi. Risponde Paunovic (37-44) che segna nuovamente portando la Green Palermo sul 39 a 44.

TERZO QUARTO. Diversi errori da parte di entrambe le compagini che entrano dagli spogliatoi a ritmi troppo elevati. La tripla di Fallucca porta il punteggio sul 39 a 47. Agbogan prende un rimbalzo e segna da sotto. La Green Basket chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Mastroianni e poi Fallucca mettono due triple 39 -55. Alessandri mette due tiri liberi dopo aver subito fallo. Giancarli mette una tripla gli risponde Mastroianni. Dal Maso fa un canestro da due (44-60). Lombardo segna da due. Venturelli segna da tre, contro parziale di Palermo. Venturelli porta i suoi sul -9. (51-60). Fall realizza solo uno dei tiri liberi disponibili. Si chiude il terzo periodo sul 51 a 61.

Ultimo quarto: l’allungo neroarancio fino al 72-82

ULTIMO QUARTO. Giancarli apre con una tripla. Risponde Carnovali. Dal Maso segna da due. Carnovali da tre punti su assist di Vitale. Venturelli penetra e segna (58-66). Ottimo canestro di Nobile per il +10 neroarancio. Dal Maso mette uno dei due tiri disponibili. Vitale piazza una tripla. (59-71). Molti errori da entrambe le parti, viene chiamato l’antisportivo a Giancarli su Paesano che mette due tiri liberi. Vitale penetra e segna (59-75). Coast to Coast di Svoboda a 5 minuti dal termine. Time out per i neroarancio. Tripla di Lombardo, ancora lui da due. Nuovo time out per la Viola sul 65 a 75. Tripla di Lombardo. Antisportivo a Venturelli. Vitale realizza uno solo dei due tiri liberi disponibili. Paesano mette due punti importanti. Risponde Lombardo (70 – 78). Fallucca mette il sigillo alla partita con una tripla portando il risultato sul 70 ad 81. Nobile mette uno dei due tiri liberi disponibili. Ultimo possesso di Giancarli che realizza. Il risultato finale è di 82 a 72 per i neroarancio.

Una buona Viola conquista la terza vittoria consecutiva in una trasferta tutt’altro che facile, Palermo ha dimostrato la sua forza sul finale con l’arrembaggio dei siculi arginato dall’ottima difesa neroarancio.

Tabellino

Green Basket Palermo – Viola Reggio Calabria 72-82 (26-23, 39-44, 51-61)

Green Basket Palermo: Dal maso 12, Svoboda 8, Giancarli 10, Migliorelli, Paunovic 13, Romano, Caronna 6, Lombardo 10, Venturelli 13, Mazzarella, Bellanca

Viola Reggio Calabria: Alessandri 2, Grgurovic. Fall 4 Fallucca 15, Agbogan 8, Carnovali 15, Mastroianni 11, Paesano 14, Nobile 7, Vitale 6, Scialabba. Coach: Mecacci – Assistenti: Trimboli e Motta

Arbitri: Di Franco e Naftali.