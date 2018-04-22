La Cuore Basket Napoli si presenta con due infortunati. La Viola Reggio Calabria consapevole di aver potuto dare molto anche in post season. Quanto lo sport giocato abbia a che fare con la vicenda fideiussione ce lo chiederemo per molto, nel frattempo le due compagini sono pronte a darsi battaglia a suon di canestri in uno dei palazzetti più importanti d’Italia.

PRIMO QUARTO. Roberts apre le danze con una tripla. Mascolo risponde da sotto. Fabi realizza da tre. Mastroianni fa tre punti. Roberts penetra segna si prende un tiro aggiuntivo che segna. Turner realizza una tripla. Baldassare un solo tiro libero dei disponibili. Roberts realizza un halley hoop strepitoso portando sul 12 a 10 i suoi. Due punti di Turner. Benvenuti penetra e segna. Mascaro pareggia. Fabi realizza entrambi i tiri liberi, dop o aver subito fallo. Turner in penetrazione segna. Rossato da sotto segna, Mascaro realizza il sorpasso Napoli. Baldassare segna. Taflay cattivissimo segna. Il primo quarto finisce sul 23 a 19.

SECONDO QUARTO. Molto nervosismo in campo, Roberts prende in mano la squadra con una tripla. Il punteggio dop vari minuti di gioco e’ 28 a 21. Thomas da 3, risponde Carnovali. Baldassare prende un rimbalzo e segna. +10 i neroarancio. Fabi in penetrazione. Mascolo segna. Fabi subisce fallo. Calvani uno di noi e’ il coro della curva. Thomas mette una tripla. 37 a 28 il punteggio. Penetrazione di Thomas e Turner da 3. +4 il vantaggio neroarancio. Carnovali penetra e segna. Turner in allontanamento. Caroti da tre. Baldassare mette due tiri liberi. Allo scadere Mascolo porta sul -3 i suoi. 44 a 41 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO. Si ricomincia a ritmi serrati. Benvenuti da sotto. 48 a 43 per i reggini. Gallo da sotto. Baldassare segna e si prende un tiro supplementare che realizza. 51 a 45 per la Viola. Gallo avvicina i suoi poi Rossato segna, risponde Mascolo. Baldassare da sotto si prende un tiro libero dopo aver segnato e realizza. Di nuovo Rossato per il +9. Ancora Rossato segna da tre. Risponde Turner da 2. Caroti tripla. Probabilmente il break decisivo. Taflaj in penetrazione, risponde Turner fissando il punteggio sul 66 a 53.

ULTIMO QUARTO. Tra gli applausi del pubblico reggino riprende il match. Turner risponde al canestro neroarancio. Agbogan realizza un tiro impossibile. Turner risponde con la stessa moneta. +10 neroarancio dopo il canestro. Tutti in piedi per il coach. Benvenuti segna. Il grido Viola e’ forte e chiaro. Mascolo realizza da sotto, risponde Carnovali da tre, lo stesso fa Turner. Mascolo di nuovo due punti. Segue il canestro di Turner. Fabi due punti. 81 a 72 il punteggio.

Baldassare segna due tiri liberi. Carnovali mette il +14. Un altro canestro mette al sicuro il risultato. Taflaj segna. Calvani mette in campo i giovani. Bianchi schiaccia e fissa il risultato sul 92 a 76.

Oggi gli striscioni non son mancati ma neanche gli applausi, meritati rivolti ai giocatori, a Calvani ed al suo staff.

30° Giornata – Serie A2 – Old Wild West – Gir. Ovest

MetExtra Viola Reggio Calabria – Cuore Napoli Basket 92-76

Parziali: 23-19, 44-41, 66-53, 92-76

Arbitri: Michele Centonza di Grottammare, Corrado Trifiletti di Messina e Alberto Perocco di Ponzano Veneto

MetExtra Viola Reggio Calabria: Pacher ne, Taflaj 9, Scialabba, Caroti 6, Fabi 9, Baldassarre 17, Rossato 9, Carnovali 11, Agbogan 2, Benvenuti 16, Bianchi 2, Roberts 11

Coach: Marco Calvani

Cuore Napoli Basket: Malfettone, Crescenzi, Mastroianni 9, Zollo 2, Mascolo 2, Ronconi 2, Puoti, Gallo, Thomas 9, Turner 31, Bordi

Coach: Maurizio Bartocci

Foto di Maurizio Polimeni