La Viola è salva – FOTO

Doveva essere una vittoria e lo è stata. Nonostante durante il blackout elettrico al Pala Calafiore, ci si è ritrovati con la calcolatrice alla mano aspettando i risultati dalle altre partite, la Bermè Viola Reggio Calabria vince a scanso di equivoci contro una più che mai agguerrita Rieti, che vendendo cara la pelle cede solo gli ultimi minuti dell’ultimo quarto il match che vale per i neroarancio l’intera stagione.Il risultato finale è di 85 a 79. I quattro successi consecutivi dimostrano una straordinaria prova di forza dei reggini che anche il prossimo anno disputeranno la serie A2.

Adesso la società può pianificare il futuro con serenità, fare tesoro di questa stagione e programmare la prossima con attenzione ed impegno tali da pensare al raggiungimento di obiettivi più importanti e lusinghieri, non dimenticando che quest’anno chiude il suo campionato a soli 2 punti dalla zona playoff.

TABELLINO

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA-NPC RIETI 85-79 (21-22; 21-25; 19-16; 24-16)

Viola: Mordente 6, Adegboye 17, Crosariol 10, Brackins 11, Dobbins 17, Costa, Lupusor 3, Rullo 21, Pandolfi, Sindoni.

Coach: F. Frates

Rieti: Buckles 22, Mortellaro 12, Benedusi 9, Parente 14, Pepper 18, Della Rosa, Feliciangeli 4, Veccia, Ponziani, Auletta.

Coach: L. Nunzi

Arbitri: E. Boscolo, F. Terranova, A. Dionisi

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO