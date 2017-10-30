La Metextra Viola Reggio Calabria esce sconfitta dal “PalaPirastu” di Cagliari, dove i padroni di casa della Pasta Cellino s’impongono per 83-74. La squadra di Calvani, priva dell’infortunato Chris Roberts, dopo una prima frazione equilibrata paga nel corso del match una deficitaria situazione falli che costringe per lunghi tratti il coach reggino a rinunciare a Fabi, Rossato e Pacher. Cagliari , guidata da Keene ( 28 ) e Stephens ( 20 ) reagisce al ritorno della Viola dopo l’intervallo lungo e , nell’ultimo e decisivo periodo, firma il definitivo parziale che condanna Fabi e co. alla terza sconfitta lontano dal PalaCalafiore.

Il match a 1.36’ dal termine del secondo periodo è stato interrotto per un brutto infortunio occorso al giocatore di Cagliari, Allegretti il quale, dopo minuti di preoccupazione per tutti il PalaPirastu è stato trasportato in ospedale. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione da parte della Viola Reggio Calabria.

Pasta Cellino Cagliari – Metextra Reggio Calabria 83-74 (21-21, 22-9, 22-28, 18-16)

Pasta Cellino Cagliari: Keene 28, Stephens 20, Ebeling 10, Bucarelli 8, Rovatti 6, Allegretti 6, Mirco Turel 3, Rullo 2, Matrone 0, Bonfiglio 0

Metextra Reggio Calabria: Fabi 19, Pacher 14, Caroti 13, Rossato 12, Passera 5, Taflaj 5, Agbogan 3, Benvenuti 2, Baldassarre 1, Roberts 0.

fonte: violareggiocalabria.it