La Viola reggio Calabria vince il titolo regionale U14

La Viola è campione di Calabria Under 14! I neroarancio escono sconfitti dal Palagiovino non riuscendo a chiudere da imbattuti la stagione ma il k.o. contro la Smaf Cz ( 62-56 il risultato maturato alla fine di una partita equilibratissima nelle prime tre frazioni, girata a favore dei padroni di casa nell’ultimo quarto), nell’ultima gara della post season, non ha compromesso il raggiungimento dell’obiettivo centrato in virtù della differenza canestri favorevole nel doppio confronto diretto con i giallorossi ( + 15 all’andata, – 6 al ritorno). Con la conquista del titolo regionale i reggini ottengono il lasciapassare per le Finali di categoria che mettono in palio lo scudetto e che sono in programma a Bormio dal 12 al 19 luglio, un traguardo straordinario per la Viola che sarà presente a una competizione di carattere nazionale che mancava da ben 12 anni.

La soddisfazione nell’ ambiente orange è enorme per quanto ottenuto da un gruppo animato da grande passione ed entusiasmo, che nel corso di questi mesi ha mostrato impegno e spirito di abnegazione non solo durante le sfide ufficiali ma anche nel corso della settimana in palestra. Questo epilogo rappresenta il giusto e meritato riconoscimento per i ragazzi e i loro genitori, per lo staff tecnico capeggiato da coach Domenico Bolignano (coadiuvato dagli assistenti Francesco Barilla e Iliano Sant’Ambrogio), per la famiglia del Settore giovanile in tutte le sue componenti, per l’ intera società da sempre attenta alla crescita del proprio vivaio e un regalo per coloro che hanno a cuore questi colori.

Il countdown verso questa nuova, affascinante, stimolante esperienza è già partito… in bocca al lupo violini !

Maria Carmela Vazzana – Uff. Stampa Settore Giovanile Viola Reggio Calabria