La Viola ritorna alla vittoria. Battuta Tortona.

Una vittoria che scaccia i fantasmi. I nerorancio battono Tortona per 92 a 71. Parte molto bene la Viola che non lascia spazio agli ospiti e con uno scarto di 9 punti fa suo il primo parziale (27-18). Anche il secondo quarto inquadra sul parquet solo una casacca: quella neroarancio. Gli uomini di Benedetto toccano quota + 19 a metà della seconda frazione, che termina però solamente 48-42 a favore dei reggini. Tortona cerca durante il terzo parziale di raddrizzare la gara ma non ci riesce, anche il terzo quarto è targato Viola (66-53). Lupusor in ottima forma, Rush tornato a firmare i suoi colpi e un’eccellente performance di tutta la squadra hanno regalato una grande gioia, che mancava da tempo, ai tifosi. Finisce, come detto, 92 a 71 per i giocatori di casa.

Viola Reggio Calabria – Tortona: 92-71 (27-18 ; 48-42 ; 66-53)

Viola Reggio Calabria: Deloach 8, Casini 11, Azzaro, Rezzano 17, Lupusor 14, Spissu 12, Rossi 2, De Meo, Rush 22, Ammannato 6. All. Benedetto.

Tortona: Rotondo 6, Gioria 7, Venuto 3, Simoncelli 5, Strotz 2, Losi 10, Crockett 4, Valenti 10, Tavernari 14, Galloway 10. All. Cavina.

Arbitri: Boscolo, Pazzaglia, Saraceni.

Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria