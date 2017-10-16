La Viola sfiora l’impresa, sconfitta di misura a Casale
La Viola Reggio Calabria sfiora l'impresa sul campo della capolista Casale Monferrato: gara equilibrata decisa solo negli ultimi secondi
16 Ottobre 2017 - 10:26 | di Vincenzo Comi
La Viola Reggio Calabria sfiora l’impresa a Casale Monferrato venendo sconfitta dalla capolista 68-67. Il finale concitato di una gara equilibrata premia la maggiore completezza dei padroni di casa. Decisivi anche stavolta gli ultimi secondi, se contro Roma la Viola aveva ottenuto in extremis un’importante vittoria, ieri i neroarancio hanno ceduto di misura agli avversari.
3° Giornata – Serie A2 – Old Wild West – Gir. Ovest
Novipiù Casale Monferrato – MetExtra Viola Reggio Calabria 68-67
Casale: Blizzard 3, Tommasini 6, Martinoni 14, Sanders 22, Severini 8, Cattapan 3, Ielmini, Banchera, Nicora, Bellan 7, Valentini, Denegri 5. Coach Ramondino. Assistenti: Valentini, Fabrizi.
Viola Reggio Calabria: Pacher 11, Passera 5, Taflaj, Caroti 3, Fabi 16, Baldassarre 4, Rossato 6, Agbogan, Benvenuti 6, Roberts 16, Marino. Coach: Calvani. Assistenti: Luise, Motta.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie