La MetExtra Viola Reggio Calabria si impone tra le mura amiche sulla Givova Scafati. Il rientro di Chris Roberts seppur importante durante il match non lo è stato quanto l’apporto di un immenso Patrick Baldassare autore di 16 punti e 5 rimbalzi difensivi.

I primi due quarti

Il match inizia con Scafati protagonista di numerose azioni offensive ben costruite. La Viola risponde con altrettanto piglio ma con basse percentuali al tiro da sotto canestro, bene invece dal perimetro, così che il primo quarto vede i neroarancio in vantaggio per 18 a 14. Nel secondo quarto, con una serie di canestri prima dell’intervallo lungo i campani si portano in vantaggio di un punto (37 – 38).

Il terzo quarto di gioco molto combattuto vede diversi break da parte di entrambi quintetti. Quello fondamentale sul finire è determinato dal duo realizzativo Caroti–Fabi che con un 7-0, pone le basi per l’ultimo tempo che vede la Viola tenere saldi i nervi e dosare bene le energie con in particolare uno strepitoso Baldassare che ci mette grinta, carattere e canestri pesanti.

Il finale e il successo al PalaCalafiore

Sul finire Scafati nulla può rispetto ai punti di vantaggio accumulati dai ragazzi di Coach Calvani che conquistano meritamente anche la terza delle tre partite disputate al “PalaCalafiore”.

Da sottolineare l’entusiasmo e lo stimolo nei confronti dei propri beniamini del pubblico presente e della Curva Sud Massimo Rappoccio che un comunicato stampa ad inizio partita fa presente come i rapporti con la dirigenza della squadra siano adesso, a seguito di un faccia a faccia, finalmente sereni.

Le parole dei protagonisti

In conferenza stampa coach Perdichizzi si complimenta con i padroni di casa che hanno saputo gestire il match soprattutto sul piano nervoso. Dello stesso avviso è coach Marco Calvani che elogia l’intero roster reggino.

Infine Patrick Baldassare si presenta ai giornalisti, con gli occhi ricolmi di felicità, per la sua ottima prestazione odierna ed auspicando che la Viola possa dimostrare la sua valenza anche fuori casa, già da domenica prossima.

La Viola sarà impegnata il 12 novembre alle ore 18:00 in trasferta contro Legnano.

MetExtra Viola Reggio Calabria – Givova Scafati 66-54

Parziali: 18-14, 37-38, 53-47, 66-54

Arbitri: Noce Sergio di Latina, Rudellat Marco di Nuoro e Patti Simone di Montesilvano (PE)

MetExtra Viola Reggio Calabria: Pacher 11, Passera 2, Taflaj, Scialabba ne, Caroti 5, Fabi 17, Baldassarre 16, Rossato 5, Agbogan 2, Benvenuti, Marino ne, Roberts 8

Coach: Marco Calvani

Givova Scafati: Miles 18, Di Palma ne, Crow 5, Trapani, Spizzichini 5, Romeo 2, Melillo ne, Ranuzzi 10, Ammannato, Antonaci ne, Pipitone, Giordano ne, Santiangeli 5, Sherrod 9

Coach: Giovanni Perdichizzi